AKP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı okullarda seçim çalışması yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile AKP'nin yasalara akırı olarak ortak yürüttüğü seçim çalışmalarından sonra seçimlere çok az bir süre kala AKP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun’un tartışma yaratacak paylaşımları ortaya çıktı. Dursun’un imam hatip okullarında ve diğer liselerde her fırsatta öğrencilere seçim propagandası yaptığı öğrenildi.

AKP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun’un imam hatip okullarında ve diğer liselerde her fırsatta öğrencilere seçim propagandası yaptığı anlaşıldı. İlkokulda bile seçim çalışması yaptığı ortaya çıkan ve bu çalışmalarını kendisi sosyal medyadan paylaşan Abdurrahman Dursun büyük tepki çekti.

Aynı zamanda özel okul patronu da olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilçe ilçe gezerek öğretmen ve öğrencilerle toplantılar yaparak AKP'nin seçim propagandası yaptı.

Sürekli bir fiili durum yaratarak, devlet kurumlarını seçim çalışmaları için kullanan AKP, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organizasyonlarına devam etti. Şimdi de Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun’un imam hatip okullarında ve diğer liselerde her fırsatta öğrencilere seçim propagandası yaptığı anlaşıldı.