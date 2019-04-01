AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak: 3 bin 870 oy farkla kazandık

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 'İstanbul'da seçimi 3 bin 870 oy farkıyla kazandık' dedi.

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "Belediye başkanlık seçimini, 3 bin 870 oy farkla kazandıklarını" söyledi.

31 Mart yerel seçim sonuçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışında belirsizlik devam ediyor.

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak seçimlerden Binali Yıldırım'ın galip çıktığını söyledi.

Şenocak, "290 binin üzerinde geçersiz oy var. Geçersiz oy oranlarının büyük bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. Bizim yapmış olduğumuz veri girişiyle 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık" açıklamasını yaptı.