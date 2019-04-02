AKP İstanbul İl Başkanı: 39 ilçede itiraz ettik

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 31 Mart yerel seçiminde hileler ve usulsüzlükler tespit edildiğini söyledi. 'Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik' diyen Şenocak, 'Yaklaşık 2 bin 675 oy YSK'da sıfır olarak görünüyor' dedi.

AKP, İstanbul'un tüm ilçelerindeki seçim sonuçlarına itiraz etti.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Seçim sonucu tasnifinin her aşamasındaki maddi hatalar ve usulsüzlükler, geçersiz oyların seçim sonucuna direkt tesiri, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir" dedi.

Şenocak, "Oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayısı ve sandık sonuç tutanakları arasında fahiş farklar tespit edilmiştir. Bugün farklı bir dosya ile bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Binali Yıldırım 152 oy almış 3299 no'lu sandıkta. Burada ilçe seçim kurulunda bu verileri giren memurlar bu verileri sadece sıfır olarak kaydetmiş. Bizim bu şekilde tespit ettiğimiz 2 bin 675 oydan bahsediyoruz. Bu işi hangi memurlar neye dayanarak yapıyorsa bunların üzerine hukuki ne yapılması gerekiyorsa takip edeceğiz ve uygulayacağız. Seçmenlerimizin hakkını hukukunı koruyacak şeklide hareket etmemiz gerekiyor. Görevini hakkıyla yerine getiremeyenler veya farklı şekilde yansıtanlarla ilgili bahsediyorum. Sıfır olarak kaydedemezsiniz" diye konuştu.

İstanbul'da seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oyla karşı karşıya olunduğunu söyleyen Şenocak, şöyle devam etti: "Geçersiz oyların yeniden sayılması noktasında daha önce de belirttiğimiz gibi seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oyla karşı karşıyayız. Zarfın içindeki bir pusulanın eksik olması nedeniyle binlerce oyun geçersiz sayıldığını tespit ettik. CHP'nin adayı geçersiz oyların açılarak yeniden sayılması konusundaki rahatsızlığını ifade etti. Bu tepkiyi vermesi manidar. İBB'ye ilişkin oyların yeniden sayılması ve maddi hata ve usulsüzlükler vatandaşın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir. Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik. Bizim görevimiz vatandaşın iradesinin tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımasını sağlamaktır. Aziz İstanbulluların tercihi ve kararı da başımızın üstündedir."