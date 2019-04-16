‘AKP İSPARK’ı devretmeye hazırlanıyor’

CHP’li Barış Yarkadaş AKP’nin İstanbul’daki engellemelerinin sebebinin 45 katrilyonluk rant olduğunu belirterek İSPARK, İSTOÇ ve İSBAK gibi belediye iştiraklerinin farklı bakanlıklara devredilme hazırlığı olduğuna dair ciddi duyumlar aldıklarını dile getirdi.

CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 45 katrilyonluk bütçesini 5 yıl daha yönetmek istediğini, bu nedenle mazbatanın verilmesini engellemeye çalıştığını söyledi.

Yarkadaş belediye iştiraklerinden İSPARK, İSTOÇ ve İSBAK’ın farklı bakanlıklara devredilme hazırlığına dair ciddi duyumların alındığını belirterek “AKP İBB’ye ilişkin tüm tasarruflarına son vermelidir” dedi.

Atatürk Havalimanı'nın boşaltılan arazisinin işletim/kira hakkının 31 Mart seçiminden önce İBB'ye devredildiğine, şimdi ise bu devrin iptaline çalışıldığına dair iddiaları da gündeme getiren Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarında şunları kaydetti:

“1- AKP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 45 katrilyonluk bütçesini beş yıl daha yönetmek istiyor ve bu yüzden mazbatanın verilmesini engellemeye çalışıyor. ‘Hak arıyoruz’ adı altında yapılan engellemelerin gerçek sebebi 45 katrilyonluk ranttır.

2- İBB'nin yeni başkanı olarak Ekrem İmamoğlu seçilmiş olmasına rağmen, AKP'li Mevlüt Uysal ve arkadaşları peşi sıra ihaleler yapıyor. Temlikler veriliyor ve belediyenin gelecek beş yılına ilişkin kararlara imza atılıyor. Belediyenin araçları farklı kentlere hibe ediliyor.

3- Bir vahim iddia ise belediyenin iştiraklerinden olan İSPARK, İSTOÇ ve İSBAK'ın farklı bakanlıklara devredilme hazırlığının yapıldığı... Buna ilişkin çok güçlü duyumlar var. Umarım bu hazırlık iddiası doğru değildir. AKP, İBB'ye ilişkin tüm tasarruflarına son vermelidir.

4- Bugün İBB'nin iştiraklerinden olan SPOR AŞ'nin çalışanlarından çok sayıda şikayet geldi. İşe giriş çıkış kayıtlarının silindiği ve yandaş bir sendikaya üye olmaları için baskı yapıldığını iddia ediyorlar. AKP'li yetkilileri bu hukuk dışı tutumlarına son vermeye davet ediyorum.

5- İBB'de açıklığa kavuşturulması gereken bir konu da şu: Atatürk Havalimanı'nın boşaltılan arazisinin işletim / kira hakkı 31 Mart seçiminden önce İBB'ye devredildi mi? Şimdi bu devir iptal edilmeye ve arazinin işletim hakkı yeniden bir bakanlığa mı verilmeye çalışılıyor?

6- Aşağıdaki twitlerde özetlemeye çalıştığım tablo, mazbatanın neden verdirilmek istenmediğini gösteriyor. İstanbul, AKP için bitmek tükenmek bilmez bir para / güç / rant kaynağıdır. O yüzden halkla inatlaşıyor ve seçimde ortaya çıkan iradeyi tanımamak için direniyorlar.

7- Şöyle bir düşünün: Bir bakanlığa devretmeye çalıştıkları İSPARK, 2018 yılında 358 milyon TL para topladı. Şirketin personel gideri dışında hiçbir harcama kalemi yok. Ama buna rağmen şirketin 2017 karı 1, 2018 karı ise 7 milyon TL. AKP'nin neden direndiği çok açık değil mi?”