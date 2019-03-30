AKP ile MHP'nin miting yeri kavgası kenti karıştırdı

Isparta’da AKP ile MHP’nin belediye başkan adayları, miting yeri nedeniyle tartıştı.

Isparta'da AKP ve MHP dün akşam Halıkent Kapalı Pazar Yeri’nde miting yapmak istedi. Bunun için iki parti yönetimi bir araya gelerek konuyu görüştü.

Isparta belediye başkanı da olan MHP’li aday Yusuf Ziya Günaydın, Facebook’taki paylaşımında, AKP’nin adayı Şükrü Başdeğirmen ve AKP belediye meclis üyesi adayı Erdal Çelik’a ait dört TIR’ın sahnenin kurulacağı alana çekildiğini dile getirdi. MHP’li aday, AKP’nin tavrını "yönetime gelmeden zulüm peşinde koşmak" diye tanımlayarak “Kaybetme korkusu, sen nelere kadirsin…” ifadelerini kullandı.

‘TARTIŞMA BÜYÜMESİN DİYE MHP'YE BIRAKTIK'

son32.com’da yer alan habere göre AKP Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mevlüt Çelik, MHP’li yöneticilerle görüştüğünü, iki partinin de miting yapmaması kararı alındığını ifade etti. Çelik, karar üzerine alanın TIR’larla kapatıldığını dile getirdi.

Çelik, karara rağmen MHP’li aday Yusuf Ziya Günaydın’ın ekibinin pazar yerinde stant kurmaya başladığını belirterek tartışmanın uzamaması için alanın MHP’ye bırakıldığını aktardı.

‘MHP ORTAK KARARA UYMADI'

Konuya ilişkin bir açıklama da AKP’nin adayı Şükrü Başdeğirmen’den geldi. AKP’li aday, Facebook’taki paylaşımında, AKP’nin "ittifak ruhuna uygun şekilde miting alanından feragat ettiğini" belirtirken, MHP’nin miting yapmama yönündeki ortak karara uymadığını ifade etti. Açıklamada, MHP’nin miting yapmama yönündeki ortak karara uymadığı ifade edildi.

Öte yandan MHP’nin adayı, dün akşam alanda miting yaptı.