AKP: Elimizde çarpıcı bulgular var, sonuç lehimize dönebilir

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin genel merkezinde seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, geçersiz oyların söz konusu olduğunu belirterek, "Elimizde çok çarpıcı bulgular var. Bunları hukuki gerekçeleriyle birlikte ilçe seçim kuruluşlarına sunacağız. Hazırlıklarımızı, tespitlerimizi hukuki gerekçeleriyle oluşturarak ilçe seçim kuruluşuna sunacağız" dedi.

Şahin, Ankara'da AKP Genel Merkezi'nde gazetecilere konuştu.

Şahin, bazı oy dağılımlarında değişmeler olduğunu ileri sürerek şunları söyledi: "A partisinin 25 oyu var B partisinin 125 oyu var. Bunlar yer değiştirilmiş. Toplamına bakıldığında 300 oy görülüyor. Ama dağıtımında ilçe seçim kuruluna gittiğinde bir takım başkalaşmalar söz konusu. Ankara’daki 12 bin küsur sandıktaki bütün raporlarımız incelenmekte. Arkadaşlarımız hukuki gerekçeleriyle birlikte ilçe seçim kuruluşlarına aktaracak. Önemli derecede geçersiz oy söz konusu. Ankara’nın 25 ilçesi için itirazlarda bulunacağız. Farkın azalacağını bizim lehimize pozitif yöne dönüşeceğini düşünüyoruz. "