AKP adayının 6 Mart'ta dağıttığı kahvelerin üretim tarihi 15 Mart!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde AKP'nin belediye başkan adayı Necati Şahin'in seçmenlere promosyon olarak dağıttığı kahvelerin paketleri üzerinde üretim tarihi olarak 15 Mart 2019 yazdığı ortaya çıktı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde AKP'nin belediye başkan adayının 6 Mart günü dağıttığı kahvelerin üretim tarihinin 15 Mart olması dikkat çekti.

Bursa Muhalif gazetesinin haberine göre AKP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı Necati Şahin’in seçim çalışmaları için seçmenlere dağıttığı kahvelerin arkasında yazan üretim tarihinin 15 Mart 2019 olduğu ortaya çıktı.

6 Mart'ta, üretim tarihi 15 Mart olan kahveleri dağıtması tepkilere yol açtı.

Efe Gold markasının geleneksel Türk kahvesi ürünü üzerine broşürünü yapıştıran Necati Şahin’in dağıttığı üretim tarihi henüz gelmemiş kahveler şaşkınlığa neden oldu.

Efe Gold firmasının yetkilisi 1 Mart yazılması gerekirken 15 Mart yazıldığını bildirdi.