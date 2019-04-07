AKP: 38 ilçede oyların yeniden sayılmasını isteyeceğiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Beyoğlu için dün tüm oyların sayımını istedik. Bugün ise kalan bütün ilçelere ilişkin oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK'ya müracaat etmiş olacağız." dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, şunları kaydetti: “Daha arkada il seçim kurullarına yapılan itirazlara karşın Yüksek Seçim Kurulu yolu var. Pazartesi’nden başlayarak maddi hata düzeltimi yoluna gittik. İlçe seçim kurulları nezdinde düzeltilmesini sağlıyoruz. Geçersiz oyların sayımında 39 ilçede geçersiz oyların sayımına karar verildi. Beyoğlu için dün tüm oyların sayımını istedik. Bugün ise kalan bütün ilçelere ilişkin oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK’ya müracaat etmiş olacağız.”