Adıyaman'da AKP'nin itirazı sonucu başkanlık el değiştirdi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bağımsız aday Mehmet Buz kesin olmayan sonuçlara göre bin 51 oy ile kazandı.

AKP’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı ve AKP'li Mehmet Korkut 48 oy farkla kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Sincik ilçesinde bağımsız aday Mehmet Buz ile AKP'li aday Mehmet Korkut arasında büyük çekişme yaşandı. Buz bin 51 oy alırken, AKP'li Korkut bin 41 oy aldı. AKP’nin itirazı üzerine tekrar yapılan sayımlarda ve Mehmet Korkut, 48 oyla öne geçerek kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.

AKP Sincik Belediye Başkan adayı Korkut, oy pusulasında bağımsız adaya ayrılan alanda tercih mühürlerinin yanlış yere basıldığı bilgisini aldıklarını ve itiraz ettiklerini söyledi.