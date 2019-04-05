Adil Öksüz'ün kuzeni belediye başkanı seçildi: Hizmet bayrağını daha yükseğe...

15 Temmuz Darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğu söylenen firari Adil Öksüz'ün kuzeni Ahmet Doğan, AKP'den aday olduğu Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde oyların yüzde 63,64'ünü alarak belediye başkanı seçildi.

15 Temmuz Darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğu söylenen firari Adil Öksüz'ün kuzeni Ahmet Doğan, AKP'den aday olduğu Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde belediye başkanı seçildi. Ahmet Doğan, mazbatasını alarak göreve başladı.

'HİZMET BAYRAĞINI DAHA YÜKSEĞE...'

Cumhuriyet'te yer alan haber göre Ahmet Doğan, oyların yüzde 63,64'ünü alarak ilçenin yeni belediye başkanı oldu. Devir teslim töreninde konuşan Ahmet Doğan, "Andırın belediye tarihinde ilk defa 15 yıl belediye başkanlığı yaparak büyük hizmetlere imza atan Baki Tezcan’a teşekkür ediyoruz. İnşallah biz de bu tarihten sonra başkanımızın tamamlayamadığı yarım kalan projeleri tamamlamaya çalışacağız. Kendisinden devraldığımız bu hizmet bayrağını daha yükseğe ve İlçemizin ihtiyacı olan halkımızın talep ettiği projeleri hayata geçirmeye çalışacağız."