AA'nın 'HDP propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltı' haberine tepki

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Anadolu Ajansı'nın 'Seçim öncesi HDP lehine propaganda yaptıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı' ifadelerinin yer aldığı haberine tepki gösterdi.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Anadolu Ajansı'nın (AA) "HDP propagandası" yaptıkları için 17 kişinin gözaltına alındığı yönündeki haberine tepki gösterdi.

Yeni Yaşam gazetesine konuşan Oluç, "yetkililerin hukukla, adaletle, demokrasiyle, anayasayla, yasalarla artık hiçbir alakası kalmamıştır" dedi.

HDP’nin anayasal bir parti olduğunu ve TBMM'de üçüncü parti olduklarını belirten Oluç, “Şu çok net, yetkililerin hukukla, adaletle, demokrasiyle, anayasayla, yasalarla artık hiçbir alakası kalmamıştır. Sözün bittiği yerdeyiz. Bu ülkede cumhurbaşkanı sıfatıyla ortalıkta dolaşıp propaganda yapan AKP Genel Başkanı Erdoğan, eğer ülkenin yarısından fazlasını kendisine muhalif oldukları için ‘terörist’ ilan edebiliyorsa, o zaman bu seçimlerin demokratik, adil bir ortamda yapıldığını söylemek zaten mümkün değildir” diye konuştu.

AA, 28 Şubat tarihli haberinde “Erzurum merkezli 3 ilde seçim öncesi HDP lehine propaganda yaptıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı” ifadelerini kullanmıştı.

Ertesi gün ise "HDP'ye oy vermesi için vatandaşlara baskı yaptıkları öne sürülen 17 zanlı yakalandı" ifadeleriyle haberi revize etmişti.