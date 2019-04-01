AA kendisini savundu: Beklemek en doğru karardır

Anadolu Ajansı'ndan (AA) öğle saatlerinde yapılan açıklamada ajansın seçim sonuçlarını açıklayarak bir kamu görevi yürüttüğü belirtilerek, "Halkımızın doğru bilgiye ulaşması için gelen son sandık verileri az sonra güncellenerek abonelerimize ulaştırılacaktır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'GÖREVİMİZİ BİHAKKIN YERİNE GETİRDİK'

Bilindiği üzere Anadolu Ajansı AŞ 2014 yılından itibaren Türkiye’de seçim sonuçlarını yayınlayan tek medya kuruluşudur. Bu süreç zarfında biri mahalli 5 seçim ve bir referandum sonucu başarılı şekilde abonelerimize ulaştırılmıştır. Açıklanan verilerin günler sonra kesinleşen YSK verileriyle de birebir aynı olması Anadolu Ajansı’nın başarısının bir göstergesidir.

Anadolu Ajansı, bütün bu seçimlerde kesinleşen resmi sonuçlardan saatlerce önce kamuoyunu aydınlatma görevini bihakkın yerine getirmiştir.

Şunu özellikle belirtmeliyiz ki, seçim akşamlarında arzu ettikleri neticeyi alamayan, başarısızlıklarını Anadolu Ajansı’nı hedef göstermek, itibarını sarsmak ve çalışanlarına saldırmakla örtmeye çalışanlar, YSK’nın resmi sonuçları açıklamasıyla her seferinde mahcup olmuşlardır.

Anadolu Ajansı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili verilerin aktarılması görevine de sandıkların kapanmasının ardından başlamış ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar veri akışı kesintisiz devam etmiştir.

Bazı sandıklardan sağlıklı veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verilmiş; kalan yüzde birlik sandık sonucuyla ilgili elimize herhangi bir veri ulaşmadığı için de Yüksek Seçim kurulunun sonuçlarının beklenilmesi kararı alınmıştır. Bu durum kamuoyu ile de paylaşılmıştır. Adayların oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu İstanbul için, verilerin sağlıklı bir şekilde geldiği son noktada durup beklemek ve Yüksek Seçim Kurulunun ilan edeceği sonuçları hep beraber görmek en doğru karardır. Yüksek Seçim Kurulu geçici olmayan sonuçlarını her zaman olduğu gibi şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurmaktadır. Güçlü bir demokrasinin olduğu ülkemizde Anadolu Ajansı olarak hızlı güvenilir ve sağlıklı verileri sizlere ulaştırma gayretimiz 100 yıldır sürmektedir.

Anadolu Ajansı AŞ seçim sonuçlarını açıklayarak bir kamu görevi yürütmektedir. Halkımızın doğru bilgiye ulaşması için gelen son sandık verileri az sonra güncellenerek abonelerimize ulaştırılacaktır.