'8 rakamını görünce Ashab-ı Kehf'i hatırladım, ferahladım'

AKP Konya milletvekili 'Prof. Dr.' Hacı Ahmet Özdemir, partisinin oy pusulasında sekizinci sırada yer almasını, 'Sekiz rakamını görünce Ashab-ı Kehf'i hatırladım, gönlümde bir ferahlama oldu' dedi.

31 Mart'taki yerel seçim için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kurasında AKP'nin sekizinci sırada çıkmasına, partinin Konya milletvekilinden akıl dışı bir yorum geldi.

merhabahaber.com'da yer alan habere göre AKP Konya milletvekili "Prof. Dr." Hacı Ahmet Özdemir, şu yorumu yaptı: “İslam inancı gereği, bir şeyi uğursuzluğa yormanın yeri yoktur fakat hayra yormanın önemi vardır. Sekiz rakamını görünce Ashab-ı Kehf'i hatırladım. Sekiz rakamının hakikaten mukaddes kitabımızda yeri olan bir rakam olduğunu gördüm. Gönlüm de bu anlamda bir ferahlama ile doldu.”