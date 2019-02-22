4 Kürt partisi hakkında kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türkiye Kürdistan Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi'ne kapatma davası açıldığını açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, dört parti hakkında ‘Anayasa’ya aykırı faaliyetler’ gerekçesiyle kapatma davası açıldığını duyurdu. Söz konusu partiler Türkiye Kürdistan Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi.

Başsavcı, Anayasa’ya aykırılık olduğu tespit edilen siyasi partilerle ilgili işlemlerini yaparken, ‘vesayet anlayışından uzak, milli iradeye saygı ve demokratik hayatın gerekliliklerine uygun şekilde‘ karar verildiğini söyledi.