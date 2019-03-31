32 ilde oy kullanma işlemi sona erdi

Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin oy verme işleminin saat 07.00’de başladığı illerde saat 16.00 itibariyle sandıklar kapandı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Dersim, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te oy verme işlemi sona erdi.
Oy kullanma işleminin saat 08.00’de başladığı diğer illerde ise sandıklar saat 17.00’de kapanacak.