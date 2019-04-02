31 Mart seçimi sonrası bira hisseleri değer kazandı

Türkiye'de yapılan yerel seçimlerin ardından Türk lirasının değeri dalgalı bir seyir izlerken; ülkenin en büyük bira üreticisinin hisseleri son sekiz ay içinde en yüksek seviyeye çıktı.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi AŞ'nin hisseleri yüzde 6.9 artışla geçtiğimiz eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi AŞ için bu rakam yüzde 2.4 oldu.

Euronews'tan Bahtiyar Küçük'ün haberine göre, 31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi büyükşehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adaylarının kazanmasıyla belediyelerin alkol kısıtlamalarına yönelik farklı politikalara gidebileceği beklentisinin etkili olduğu yorumları yapılıyor.

Türkiye'de belediyeler, kabahatler kanununu gerekçe göstererek açık alanda alkol tüketimini yasaklıyor. Buna göre açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, herkese açık yerler ile piknik ve ören yerlerinde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda içki içilmesi yasak. Kurala uymayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden idari para cezası veriliyor.

2018 yılında 96,9 milyon lira kar ederek analistlerin tahmini yakalayamayan Anadolu Efes'in Şubat ayı planına göre, bu yıl yatay seyirde bira satışı gerçekleştirmesi bekleniyordu.