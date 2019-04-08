Demirtaş'tan seçim değerlendirmesi: Seçimler iktidar için hezimettir

Seçimlere dair Deutsche Welle Türkçe'ye değerlendirme yapan HDP eski eş başkanı Demirtaş, seçimlerin hiçbir şekilde adil ve eşit koşullarda yapılmadığını ancak tüm bunlara karşın ortaya çıkan sonucun iktidar bloğu için tam bir hezimet olduğunu söyledi.

Seçimler öncesinde 'oy verme' çağrısı yapan Demirtaş, avukatları aracılığıyla yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle şunun altını önemle çizmek gerekir; seçimler hiçbir şekilde adil ve eşit koşullarda yapılmıyor. Medyanın neredeyse yüzde 95’i iktidarın kontrolünde. Devletin hazinesinin tüm imkanları, hukuka aykırı bir şekilde, iktidarın seçim kampanyası için sınırsızca ve denetimsiz bir şekilde kullanılıyor. Yargı, bürokrasi, kolluk güçleri yine öyle, yasa dışı bir şekilde kullanılıyor.

Binlerce siyasetçi, gazeteci, avukat, öğrenci hapishanelere doldurulmuş durumda. Muhalif partiler ve özellikle de partim HDP, seçim kampanyalarını ağır bir baskı ve tehdit altında yürütmeye çalıştı.

Tüm bunlara karşın ortaya çıkan sonuç, iktidar bloğu için tam bir hezimettir. Muhalefet bloğu bu seçimlerle birlikte demokratik bir seçeneği ete kemiğe büründürmeyi başarmıştır. Elbette bunu çok önemli ve anlamlı buluyorum.

Burada HDP’nin rolü belirleyici olmuştur. Bu başarıda, gece gündüz demeden fedakarca çalışan her arkadaşımın büyük bir emeği var. Başta HDP’li siyasetçiler olmak üzere tüm seçmenlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. İçeride olmama rağmen benim de küçük bir katkım olmuşsa bundan mutluluk ve onur duyarım; kaldı ki bu da HDP’nin başarısıdır, benim başarım olarak okunması yanlış olur.