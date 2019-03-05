'Zulüm 1938'de son buldu' diyen Akit beraat etti

10 Kasım 2015 günü yaptığı bir haberde 'Zulüm 1938'de son buldu' diyen Akit, Atatürk'e hakaret davasından beraat etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Akit TV'de yayınlanan bir haberde "Zulüm 1938'de son buldu" diyen kanal hakkında karar verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV Sorumlu Müdürü Ali Özken hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma" suçlarından 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 7. celsesi görülen davanın duruşmasında Ali Özken hakkında beraat kararı verildi.

Beraat karının gerekçesi olarak "sanığın üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması" gösterildi.