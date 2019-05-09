Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 170'inci sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

İstanbul yerel seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesini ve TKP'nin bu konudaki tavrını ele alan gazete, "Zorba tokat attığında öbür yanağımızı çevirmeyeceğiz" manşetiyle çıkıyor.

Gazetenin konuya ilişkin değerlendirmesinde şöyle deniyor:

Seçimler hiçbir zaman adil olmadı. Devlet yardımları, barajlar, devletin yayın kurumlarının ve medya tekellerinin adaletten nasibini almamış yayıncılıkları... Bunlar her zaman seçimleri zenginlerin ve zorbaların, gücü gücüne yetenlerin avcuna bırakan gerçeklerdi. AKP hükümetinin 31 Mart öncesinde başlayan uygulamaları ise sorunu başka bir düzeye taşıdı. 31 Mart, adaletsiz uygulamaların olduğu değil, adaletsizliğin kural olduğu bir seçim oldu.

Seçimler hiçbir zaman hilesiz olmadı. Hatta açıkça kanuna aykırı olan bazı uygulamalar neredeyse toplumda kabul gördü. Aşiret oylarının sandığa ağanın, şeyhin görevlendirdiği kişilerce topluca atılması bir ülke gerçeği olarak kavranabildi. Hileli seçmen yazımları hiç eksik olmadı. 31 Mart, hükümetin elindeki bütün olanakları hileyi örgütlemek için kullandığı bir seçim oldu.

Üstelik, en büyük hileyi de, kaybettikleri İstanbul seçimlerinin “hileli” olduğunu ilan ettirerek yaptılar.

Bağımlılığın ve gericiliğin bayraktarı AKP iktidarının tüm özellikleri gibi adaletsizliği de sermaye sınıfının karakterinden geliyor. 2002 yılında AKP’yi sahneye süren, yıllarca arkasında duran patronlar bozuk düzenlerinde her zaman ilk başta adaleti gözden çıkardılar.

Şimdi zorbalığa bir kez daha boyun eğmemiz, “aman bir tatsızlık çıkarmamamız” zorbanın koyduğu kurallarla oyunu oynamaya devam etmemiz isteniyor. Adaletsizliğe boyun eğmek onu teşvik etmektir. Haksızlığı sineye çekmek, yeni haksızlıklara davetiye çıkarmaktır. Bu olmaz.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: