Zaman gazetesi davasında karar: 'Silahlı terör örgütü üyeliği' iddiasıyla ceza yağdı

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada ev hapsinde bulunan Şahin Alpay'ın silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına; İbrahim Karayeğen ve Ahmet Turan Alkan'ın tahliyesine, Mümtazeer Türköne ve Mustafa Ünal'ın ise tutukluluklarının devamına karar verildi.

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada ev hapsinde bulunan Şahin Alpay'ın silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına; İbrahim Karayeğen ve Ahmet Turan Alkan'ın tahliyesine, Mümtazeer Türköne ve Mustafa Ünal'ın ise tutukluluklarının devamına karar verildi.

"FETÖ"nün medya yapılanması davası kapsamında kapatılan eski Zaman gazetesi yazarlarının cezaları belli oldu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen aranın ardından 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davaya ilişkin karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl dokuzar ay, sanıklar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ın ise aynı suçtan 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Ahmet Turan Alkan'ın da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine hükmetti.

9 yıl hapis cezası verilen İbrahim Karayeğen'in de tahliyesine karar verildi.

Lalezar Sarıibrahimoğlu, Orhan Kemal Cengiz, İhsan Dağı ve Mehmet Özdemir ise beraat etti.