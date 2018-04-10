YouTube'un en çok izlenen videoları silindi

YouTube'da aralarında dünyanın en çok izlenen videosunun da bulunduğu birçok müzik klibi silindi.

Hackerlar, YouTube'daki en popüler videonun da aralarında yer aldığı birçok videonun öne çıkan görsellerini değiştirdi.

Öne çıkan görseli değiştirilen içerikler arasında, YouTube tarihinin en çok izlenen videosu olan Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin Despacito isimli şarkısının video klibi de yer aldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, videolara Netflix dizisi La Casa de Papel’deki karakterlerin görselleri konuldu, ayrıca video açıklamaları da Prosox ve Kuroi’sh olarak değiştirdi.

YouTube hacklenen videoları kaldırdı.

Despacito’nun yanı sıra aralarında Chris Brown, Sharika, DJ Snake, Selena Gomez, Drake, Katy Perry ve Taylor Swift’e ait parçaların da bulunduğu birçok popüler video klip de hacklendi.