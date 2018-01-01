Yeni yılda çok daha güçlü bir yazar kadrosuyla karşınızdayız

soL Haber, 2018’e yazar kadrosunu güçlendirerek giriyor…

Türkiye’de şu an onlarca gazete ve haber sitesi yayın hayatına AKP karanlığından ve patronların düzeninden beslenerek devam ediyor.

Bu karanlığa karşı sesini yükselten ve emekçilerin yanında mücadele eden soL, yeni yıla daha güçlü bir yazar kadrosuyla giriyor.

Yeni yılda soL’un yazar kadrosu şöyle olacak:

Ahmet Çınar (Perşembe)

Ali Rıza Aydın (Perşembe)

Alper Birdal (Cuma)

Aydemir Güler (Salı, Cumartesi)

Erhan Nalçacı (Cumartesi)

Gözde Kök (Cumartesi)

Gülay Dinçel (Perşembe)

İlker Belek (Pazartesi, Perşembe)

Kadir Sev (Çarşamba)

Korkut Boratav (Cuma)

Mehmet Kuzulugil (Pazar)

Melih Yeşilbağ (Pazar)

Mesut Odman (Cuma)

Mustafa Türkeş (Çarşamba)

Oğuz Oyan (Salı)

Orhan Aydın (Salı)

Orhan Gökdemir (Salı, Cumartesi)

Osman Çutsay (Pazartesi)

Özgür Şen (Perşembe)

Rıfat Okçabol (Cuma)

Sema Karadal (Pazartesi)

Serpil Güvenç (İki haftada bir Pazar günleri)

Taylan Kara (Cuma)

Tolga Binbay (Pazar)

Ayrıca gündemdeki konulara ilişkin yazılarıyla Kemal Okuyan, her hafta salı günleri "Nereden Çıktı Bu Sorular"la Enver Aysever, söyleşileriyle Yalçın Küçük soL'da...