Yeni Şafak'tan hayali haber: Arayıp özür dilediler...

Yeni Şafak gazetesi, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya’nın hiç yapmadığı bir açıklamayı haber yaparak gazetede yer verdi.

Habere sosyal medya üzerinden tepki gösteren Kaya, kimsenin kendisini aramadığını açıkladı.

Kaya, "Yeni Şafak’ta bugün çıkan haberle ilgili olarak yetkililer aradı ve yanlışlıktan dolayı üzüntülerini bildirdiler. Gerekli düzeltmenin yapılacağını ifade ettiler" dedi.

Yeni Şafak’ta bugün hakkımda çıkan haber tamamen yanlıştır. Ne beni herhangi birisi aramış, ne de böyle bir beyanatım olmuştur. Haberi yapan arkadaşlardan birisi ile görüştüm.

Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini bekliyorum. @yenisafak pic.twitter.com/Y17yxdrVYU

— Mustafa Kaya (@AzmiMustafaKaya) August 29, 2019