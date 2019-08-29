Yeni Şafak'tan hayali haber: Arayıp özür dilediler...

Yeni Şafak gazetesi, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya’ya ait olmayan bir açıklamayı gazeteye bastı, Kaya ise kendisini kimsenin aramadığını açıkladı. Gazete daha sonra 'yanlışlık olmuş' diyerek özür diledi.
Perşembe, 29 Ağustos 2019 13:45

Yeni Şafak gazetesi, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya’nın hiç yapmadığı bir açıklamayı haber yaparak gazetede yer verdi.

Habere sosyal medya üzerinden tepki gösteren Kaya, kimsenin kendisini aramadığını açıkladı.

Kaya, "Yeni Şafak’ta bugün çıkan haberle ilgili olarak yetkililer aradı ve yanlışlıktan dolayı üzüntülerini bildirdiler. Gerekli düzeltmenin yapılacağını ifade ettiler" dedi.

 