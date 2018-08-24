Yeni Şafak yazarından Abdulkadir Selvi'ye: Malum devşirme

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi'nin "Türkiye yeniden AB’li gündeme döndüğü takdirde sermayenin kaçtığı değil, 'kulaklarımızdan dolar fışkırdığı' günlere döneriz" sözlerine Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz'dan yanıt geldi.

Korkmaz, Selvi için, "Medyadaki malum devşirme" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği üyesi Yunanistan’da darbecileri himaye etmek ve uluslararası anlaşmaları çiğnemek serbesttir!

Dikkat buyurunuz; bu durum, AB için herhangi bir şekilde sorun teşkil etmiyor!

İçerideki Batıcı-İşbirlikçi çevrelerin putlaştırdığı, bizlere sürekli örnek diye gösterdiği ve özellikle son zamanlarda mecburi istikamet olarak ısrarla işaretlediği “Hıristiyan Kulübü” AB’den bahsediyoruz!

Medyadaki malum devşirmelerin “AB’li gündeme dönersek, kulaklarımızdan dolar fışkırır” narkozuyla Ankara’yı “itelemeye veya yamamaya” yeltendiği Avrupa (Terör) Birliği için “Hukuk” da “Demokrasi” de bir göz boyamadan ibarettir…