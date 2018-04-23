Yeni Şafak yazarı: Duvara toslamak üzereyiz…

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 'Siyaseti, gücü, parayı, makamı mevkiyi kutsadık… Ve samimiyetimizi kaybettik… Duvara toslamak üzereyiz… Toparlanıp kendimize gelmeliyiz vakit geç olmadan' dedi.

AKP'nin gazetelerinden Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, kendilerine dönük eleştirilerde bulundu.

"Biz de araçları amaç hâline getirdik; amaçlarımızı yitirdik… Siyaseti, gücü, parayı, makamı mevkiyi kutsadık… Ve samimiyetimizi kaybettik…" diyen Kaplan, "Dünyanın, tam da İslâm’ın insanlığın yükünü omuzlarında hisseden mesele sahibi, mesuliyetini müdrik, 'nereye böyle, nereye?' diye önce kendini, kendimizi sigaya çekmemizi mümkün kılan sual sorma melekeleri her daim diri insan tipine her zamankinden daha fazla ihtiyaç hissettiği bir zaman diliminde hem de!" ifadelerini kullandı.

"Duvara toslamak üzereyiz…" vurgusu yapan Kaplan, şöyle devam etti: