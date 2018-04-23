Yeni Şafak yazarı: Duvara toslamak üzereyiz…

AKP'nin gazetelerinden Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, kendilerine dönük eleştirilerde bulundu.
"Biz de araçları amaç hâline getirdik; amaçlarımızı yitirdik… Siyaseti, gücü, parayı, makamı mevkiyi kutsadık… Ve samimiyetimizi kaybettik…" diyen Kaplan, "Dünyanın, tam da İslâm’ın insanlığın yükünü omuzlarında hisseden mesele sahibi, mesuliyetini müdrik, 'nereye böyle, nereye?' diye önce kendini, kendimizi sigaya çekmemizi mümkün kılan sual sorma melekeleri her daim diri insan tipine her zamankinden daha fazla ihtiyaç hissettiği bir zaman diliminde hem de!" ifadelerini kullandı.
"Duvara toslamak üzereyiz…" vurgusu yapan Kaplan, şöyle devam etti:
Toparlanıp kendimize gelmeliyiz vakit geç olmadan.
Dünyayı, dünyanın geçici, ayartıcı araçlarını elimizin tersiyle itebilmeli, kalıcı olanın, hakikatin izini sürecek taze bir yolculuğa “vira bismillah…” diyebilmeliyiz yeniden.
Unutmayalım: Bizi, her alanda mesele sahibi kılacak, insanlık çapında bir mesuliyetle donatacak, başta kendimiz olmak üzere insanlığın nereye gittiği sualini gönülden, yüreğinin tam kalbinden soracak samimiyet kurtarabilir ancak.