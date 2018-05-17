Yeni Şafak dram yaratayım derken çuvalladı

Yeni Şafak gazetesi, seçimlerde Erdoğan'ı destekleyecek isimlerden 'CHP zulmü' hikayeleri aktarmaya çalışırken çuvalladı.

Yeni Şafak gazetesi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin hazırladığı haberde, "1946'da CHP oy bile attırmadı" başlığına yer verdi.

77 yaşındaki bir vatandaşın sözlerini aktaran Yeni Şafak, “1946 seçiminde oy kullandım. CHP vatandaşa oy bile attırmadı. Ben ve bir arkadaşım köy namına oy kullanmaya gittik. O yüzden Erdoğan'ın kıymetini bilmeli" ifadelerine yer verdi.

Oysa 77 yaşındaki vatandaş, o seçimlerde sadece ve sadece 5 yaşındaydı...

“1946’da CHP oy bile attırmadı” ara başlığıyla verilen haberde şöyle denildi:

“77 yaşındaki Üzeyir Ayık, Türkiye'nin millileşme hamlesinin Özal ile başlayarak Erdoğan yönetimiyle devam ettiğini söyledi. CHP döneminde milletin esir olduğunu anlatan Ayık, şunları söyledi: ‘1946 seçiminde oy kullandım. CHP vatandaşa oy bile attırmadı. Ben ve bir arkadaşım köy namına oy kullanmaya gittik. O yüzden Erdoğan'ın kıymetini bilmeli."