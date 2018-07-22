Yeni haber kanalı yayına başlamadan isim değiştirdi

Azerbaycanlı Global Medya Grup tarafından Türkiye’de kurulacak haber kanalı TR24, yayına başlamadan ismini değiştirdi.

Türkiye'de televizyon kurma çalışmalarına hız veren Azerbaycanlı Global Medya Grup, birçok gazeteciyi transfer ederek işe başlamıştı. İsmini de belirleyen ve TR24 olarak duyuran kanal, yayına başlamadan bu isimden vazgeçti.

Medyaradar'ın haberine göre, Haziran ayında TR24’ün patent ve isim tescil başvurusunu görüşen Türk Patent ve Marka Kurumu, bu başvuruya olumsuz yanıt vermişti.

Başvurunun reddedilmesinin nedeni olarak ise; "TR 24" markasının, halen "24" logosu ile yayın yapan Kanal 24'e ait olması ve kanalın kuruluşunda tescil edilmiş durumda bulunması gösterildi.

Bu nedenle kanalın isim değişikliğine gittiği öğrenildi.

Yeni ismi Haber Global olarak duyurulan kanalın Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda Suat Toktaş oturacakken, Erhan Ertürk, Gülay Özdem, Sorel Dağıstanlı, Faruk Demirel, Temel Okaygün ve Ela Sezen gibi isimler de kanalın kadrosuna dahil oldu.