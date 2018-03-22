Yeni Akit mutlu: Yeni gazete kursunlar

AKP'nin gazetelerinden Yeni Akit'in yazarı Ali Karahasanoğlu, "Doğan medyası satıldı... Beklentimiz ne?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
AKP tetikçiliğini tek başına yürütmek isteyen Karahasanoğlu, "Bu değişiklikten sonra, Doğan medya grubunun yayın çizgisi açısından, benim beklentim nedir? Sizin beklentiniz ne olmalıdır? Bundan böyle Hürriyet’in, Posta’nın, CNN’in hükümet borazanlığı yapması mı? 'Yaşa varol AK Parti.. İyi ki varsın.. Her yaptığın doğru.. Her yapmadığın yanlış' demeleri mi? Hayır.." derken, "dürüst yayın" istediğini ileri sürdü.
AKP'nin eleştirilmemesini, Erdoğan'a tepki gösterilmemesini "dürüst" yayın sanan Karahasanoğlu, gazetedeki bazı isimlere ise yeni gazete çıkarma çağrısı yaptı:
Doğan Medya Grubu, yayın çizgisi olarak ‘dürüstlüğü’ ön plana çekerse, peki Ertuğrnul Özkök’ler.. Ahmet Hakan’lar.. İsmail Saymaz’lar.. Şirin Payzın’lar ne iş yapacak” diyeceksiniz..
Eski yıllarda, Emin Çölaşan için..
Uğur Dündar için.. Bekir Coşkun için yaptığımız öneriyi, onlar için de yapalım..
Çıkartın bir gazete.. Kurun bir televizyon.. Oradan istediğiniz yayını, hakaret olmadan, yapın..
Ama..
Yıllar öncesinden bu yana.. Teşviklerle, kredilerle.. Şişirilmiş Hürriyet’te.. CNN’de.. Eski dönemlerin kredi ve teşvikleri ile sağlanan çok satma, çok izlenme imkanlarını istismar ederek..
Yalancılığınzı, iftiracılığınızı yaygınlaştırmayın..
“Gerekirse silah kullanırız” şeklindeki bir manşeti attıktan sonra..
“Artık muhtar bile olamaz” diye başlık attıktan sonra..
Hesap vermeden, yola devam etmenin imkansızlığını bilin..