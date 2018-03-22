Yeni Akit mutlu: Yeni gazete kursunlar

Yeni Akit adlı AKP yayını, Doğan Medya'nın satışı sonrası mutlu. Gazetenin bir yazarı, 'Ertuğrnul Özkök’ler.. Ahmet Hakan’lar.. İsmail Saymaz’lar.. Şirin Payzın’lar gazete çıkarsın' dedi.

AKP'nin gazetelerinden Yeni Akit'in yazarı Ali Karahasanoğlu, "Doğan medyası satıldı... Beklentimiz ne?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

AKP tetikçiliğini tek başına yürütmek isteyen Karahasanoğlu, "Bu değişiklikten sonra, Doğan medya grubunun yayın çizgisi açısından, benim beklentim nedir? Sizin beklentiniz ne olmalıdır? Bundan böyle Hürriyet’in, Posta’nın, CNN’in hükümet borazanlığı yapması mı? 'Yaşa varol AK Parti.. İyi ki varsın.. Her yaptığın doğru.. Her yapmadığın yanlış' demeleri mi? Hayır.." derken, "dürüst yayın" istediğini ileri sürdü.

AKP'nin eleştirilmemesini, Erdoğan'a tepki gösterilmemesini "dürüst" yayın sanan Karahasanoğlu, gazetedeki bazı isimlere ise yeni gazete çıkarma çağrısı yaptı: