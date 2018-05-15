‘Yazlık saray için 40 bin ağaç kesildi' haberi Erdoğan’a hakaretten engellendi

Muğla Okluk Koyu’nda inşa edilen 300 kişilik devlet konukevi için 40 bine yakın sığla ve çam ağacının kesildiğini anlatan haber, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret içerikli’ olduğu iddiasıyla erişime engellendi.

Muğla Okluk Koyu’nda inşa edilen 300 kişilik devlet konukevi için 40 bine yakın sığla ve çam ağacının kesildiğini anlatan haber, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a "hakaret içerikli" olduğu gerekçesiyle erişime engellendi.

Beş koyun imara açıldığı Gökova Körfezi’nde, 23 yıl önce dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal için yapılan dört oda bir salon, 230 metrekarelik cumhurbaşkanlığı konutu yıkılmıştı. Bunun yerine 400 personelin çalışacağı büyüklükte bir konukevi yapılması kararlaştırılmış, 2017 bütçesinden ödenek ayrılmıştı. İnşaat başlamış, bölgeye iki yat yanaşma yeriyle, iki iskele ve plaj da yapılacağı açıklanmıştı.

Cumhuriyet’ten Deniz Işık, 40 bine yakın sığla ve çam ağacının kesildiğini ve doğa katliamını protesto etmek isteyen Marmaris Kent Konseyi öncülüğündeki STK’lere jandarmanın izin vermediğini haberleştirmişti.

SİT derecesinin düşürülmesine karşı dava açtıklarını ifade eden Marmaris Kent Konseyi Başkanı Necmettin Yankol, “Derece düşürülmesine karşı açtığımız dava sürerken inşaat çalışmaları da devam ediyor. O bölgeden ağaç kesimi yapıldığına dair sürekli telefonlar geliyordu. Biz de 24 STK ile bölgede yaşananlara dikkat çekmek için basın açıklaması yapmaya karar verdik” demişti.

Otobüslere binmeden yurttaşların görüntülü kaydı alınmış, Marmaris çıkışında trafik polisleri tarafından durdurulan yurttaşlara GBT yapılmış, şoförlere dört bin liraya yakın para cezası kesilmişti.

soL Haber ve pek çok gazetenin kullandığı habere erişim engeli getirilmişti.

Erişim engeli kararın "Erdoğan’a hakaret" gerekçesiyle alındığı duyuruldu.