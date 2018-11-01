Yaysat'ın kapatılma kararı sonrası ilk değişiklik Cumhuriyet'ten geldi

Demirören Medya'nın Yaysat'ı kapatma kararı alması sonrası Cumhuriyet gazetesi, dağıtım şirketini değiştirdiğini açıkladı.

Demirören Medya'nın Yaysat'ı kapatma kararı sonrası ilk adım Cumhuriyet gazetesinden geldi.

Cumhuriyet gazetesi, okurlarına yaptığı duyuruda, "Gazetemizi siz değerli okurlarımıza ulaştıran dağıtım şirketi değişmiştir. Bu nedenle Cumhuriyet’i bulamadığınız bayi ve satış noktalarını gazetemiz Satış Servisi’ne iletebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Yaysat'ın kapatılması sonrası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu Turkuaz Grubu'nun dağıtım ağı, Türkiye'de gazete ve dergilerin tek dağıtım şirketi haline gelecek.