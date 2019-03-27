Yayına ara veren Flash TV, 23 kişiyi işten çıkardı

'İdari, siyasi ve mali baskıları' gerekçe göstererek yayın hayatına ara veren Flash TV'de işten çıkartmalar yaşandı.

8 yıldır yayında olan televizyon kanalı Flash TV, geçtiğimiz günlerde "idari, siyasi ve mali baskıları" gerekçe göstererek yayın hayatına ara vermişti.

Medyaradar'ın haberine göre, bu kararın ardından Flash TV'de haber merkezi, Ankara büro, programlar, teknik servis ve rejiden 23 personelin iş akdi feshedildi, çalışanlara ücretsiz izin ve çıkış olmak üzere 2 seçenek sunuldu. 20 kişi çıkışlarını istedi. İhbar tazminatları ödenerek çıkışları verilen bu isimlerin kıdem tazminatı daha sonra ödenecek.