Yandaş yazarın yeni iddiası: 'FETÖ' Erdoğan'ı AIDS'le öldürecek!

AKP yandaşı Star 'gazete'sinin yazarı Ahmet Kekeç, 'FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik yeni bir 'çalışma' içinde olduğunu iddia etti. Kekeç, 'Yeni suikast silahları da AİDS virüsü' ifadesini kullandı.

AKP yandaşı Star "gazete"sinin yazarı Ahmet Kekeç, "FETÖ"nün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik yeni bir "çalışma" içinde olduğunu iddia etti. Kekeç, "Yeni suikast silahları da AİDS virüsü" ifadesini kullandı. Kekeç, "terörist başı" dediği Fethullah Gülen'in bir konuşmasını da iddiasına kaynak olarak gösterdiği yazısında şu ifadeleri kullandı: ​ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastediyor… Daha önce “darbe”yle götürmeye kalkışmıştı. İçerideki manyak sürülerini harekete geçirerek 15 Temmuz’da büyük bir katliama girişmişti. Meclis’i bombalatmıştı.

Bu kez nasıl götürecek? Suikastla elbette.

Darbeyi başaramayan (bir darbeye kalkıştığı için içerideki meşruiyet alanını yitiren) ve “kriminal bir vaka” olarak devletin resmi belgelerine giren FETÖ liderinin kolay kolay pes etmeyeceğini, başka aracıları ve vasıtaları devreye sokarak amacına ulaşmaya çalışacağını, hatta bunu defaatle denediğini biliyoruz. Uyuyan hücrelerine suikast emri verdiğini de biliyoruz. (Türkiye’yi zora sokan bütün lobi çalışmalarının arkasında FETÖ’nün parmak izi var. Uluslararası baskı mekanizmalarını harekete geçirme konusunda da oldukça mahirler.)

Suikastın ille de “silahla” olması gerekmiyor… Bunu da Fetullah’ın son konuşmasından öğreniyoruz. Diyor ki manyak herif, “Sinek diyorlar… Sinek de olabilir… Bir başka çağın Nemrut’unda olduğu gibi bir virüs de olabilir… Bir AIDS virüsü de olabilir… Musallat olur. Yere serileceğini aklının köşesinden bile geçirmeyen o Nemrut, bir de bakarsınız, birdenbire yere serilivermiş…”

Daha önceki bir konuşmasında da şöyle diyordu: “Yarına çıkacağının teminatı yok. Bir beyin kanaması balyoz gibi tepene inebilir, alır götürür. Hiç umulmadık bir şekilde bir yerine kanser ilişir, seni alıp götürür. Ansızın gelir çarpar…”

Demek ki Erdoğan’ı götürmek için yeni bir “çalışmaya” koyuldular ve hocaları bunun “müjdesini” veriyor. Yeni suikast silahları da AİDS virüsü…