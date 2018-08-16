Yandaş 'gazete' dolar desteğinin ardından 'Hain Katar' haberini sildi

AKP yandaşı 'gazete' Takvim, ABD'yle 'krizin' yükseldiği günlerde Katar'ı hedef alan bir haber yayımlamıştı. Takvim, Katar Emiri'nin dün yaptığı yatırım açıklamasının ardından haberini sildi.

AKP yandaşı "gazete" Takvim, ABD'yle "krizin" yükseldiği günlerde Katar'ı hedef alan bir haber yayımlamıştı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ardından Katar'ı sessiz kalarak "ihanetle" suçlayan Takvim, "Katar'dan Türkiye'ye büyük ihanet" başlıklı haberinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD'nin skandal yaptırım kararları sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı. Birçok ülke Türkiye'nin yanında yer aldığını vurgularken, Türkiye'nin zor zamanlarında destek olduğu Katar ise sessiz kalmayı tercih ederek ihanete imza attı.”

EL SIKIŞILDI, TAKVİM HABERİ SİLDİ

Ancak dün Katar Emiri El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi.

Bu gelişmenin ardından Takvim "gazetesi", Katar’ı ihanetle suçladığı haberini sildi.