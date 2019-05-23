Wikipedia, Türkiye'deki erişim engelini AİHM'e taşıdı

Wikipedia'yı yöneten Wikimedia Vakfı, Türkiye'nin Wikipedia'ya yönelik erişim yasağı uygulamasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı.

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'deki erişim engeli ile ilgili olarak yerel yargıda iki yıl sürdürdüğü hukuki işlemler sonrasında, engelleme kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı.

Sitenin yürütücüsü olan Wikimedia Vakfı tarafından yapılan açıklamada, topyekün yasağın, temel bir hak olan ifade özgürlüğüne aykırı olduğu belirtildi.

Wikimedia'nın yöneticisi Katherine Maher, erişim engelini AİHM'e taşıma kararının, Türkiye'deki yüksek mahkemelere yapılan başvuruların sonuçsuz kalması sonrasında alındığını söyledi.

Perşembe günü başvuru kararını açıklayan Maher, Wikipedia'nın içerik sağladığı tüm dilleri kapsayan yasağın, yakın zamana kadar siteye dünya çapında uygulanan "en geniş kapsamlı yasak" olduğunu söyledi.

Türkiye 2017 yılının Nisan ayında siteye erişim engeli uygulamaya başladı. Wikimedia'nın açıklamasına göre yasak, "Suriye iç savaşı" ile "devlet destekli terörizm" konulu içeriklerin, Türk yetkililer tarafından kaldırılması talebinin ardından geldi.