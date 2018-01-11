ViDEO | Tacizci Weinstein tokadı yedi

Hollywood filmlerinin istismarcı yapımcısı Harvey Weinstein, gittiği bir restoranda tokat yedi.

ABD’li Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein’in sinema dünyasının birçok ünlü kadınını taciz ettiği haberleri 2017'ye damgasını vurmuş, Hollywood'da tartışmalara neden olmuştu.

90'dan fazla kadın Weinstein'ı taciz ve tecavüzle suçladı, bir çok firma Weinstein'la bağlarını kopardı, Akademi ünlü yönetmen ile artık çalışmayacaklarını açıkladı.

Weinstein'ın, Salı günü Arizona'da gittiği bir restoranda dayak yediği ortaya çıktı.

ABD basınına manşet olan haberlere göre, kadınlara yönelik istismar suçlamalarıyla gündemden düşmeyen Weinstein'a restoranda bulunan bir adam tokat attı.

Yayınlanan görüntülerde, Weinstein yediği tokat karşısında şoke olurken, adamın 'Sen tam bir b...sun. Bugüne kadar yaptıklarına bak!' dediği duyuluyor.