VİDEO | soL yazarı Özgür Şen'in yazısına sansür: Sağlık Bakanlığı kurumlarında erişim engellendi

Yazarımız Özgür Şen'in bugün yayımladığımız 'AKP'nin beceriksizler ordusu' başlıklı yazısı, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu kurumlarında sansürlendi.

soL yazarı Özgür Şen'in bugün yayımladığımız "AKP'nin beceriksizler ordusu" başlıklı yazısına erişim, bazı kamu kurumlarında engellendi.

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu kurumlarında çalışan soL okurları, portalın tüm sayfalarına ve yazarlarına erişebilirken, Özgür Şen'in bugünkü yazısına erişemediler.

Şen'in yazısını tıklayan okurların karşısına, Sağlık Bakanlığına network hizmeti sağlayan Labris firmasının "Erişiminiz engellendi" uyarısı çıktı.

Uyarının altında şu not yer aldı: "Sistem yöneticiniz tarafından belirlenen güvenlik politikaları gereği, kullanıcıların bu sayfaya erişimi engellenmiştir."

İşte Özgür Şen'in yazısına uygulanan sansürün kameraya yansıyan görüntüleri:



