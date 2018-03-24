VİDEO | Dünden bugüne AKP-Aydın Doğan ilişkileri

Doğan Medya Grubu'nun Demirören ailesine satışı geçen haftanın en çok konuşulan gündem maddesi oldu... Aydın Doğan'a yakıştırılan "mağdur" ve "muhalif" kimliklerinin aslında büyük bir yanılsama olduğu ortada... İşte dünden bugüne AKP-Aydın Doğan ilişkileri...

Haber Merkezi