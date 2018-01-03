VİDEO | CNN Türk zam yağmurunu böyle duyurdu: O küçük, tatlı zamlar...

CNN Türk haber sunucusu Duygu Demirdağ, tüm mal ve hizmetlerin maliyetini yükselten ve vatandaşın belini büken zam yağmuru haberini "O küçük, tatlı zamlar" anonsuyla duyurunca, izleyicilerin tepkisini çekti.

CNN Türk’ün haber sunucusu Duygu Demirdağ, 2017’nin son günlerinde arka arkaya gelen zamları anlattığı haberini “Bakalım o küçük, tatlı zamlar hangi alanlara geldi?” sözleriyle anons etti.

Yeni yılla birlikte köprü ve otoyollara, harçlara, değerli kağıtlara, trafik cezalarına ve elektriğe zam gelmişti.

Demirdağ, 1 Ocak 2018 günkü yayında haber özetlerini aktarırken zam haberini şu sözlerle duyurdu: “Bir de tabii 1 Ocak’ın verdiği mutlulukla, rehavetle daha olgun karşılarız diye yeni yıl ve yeni zamlardan bahsedeceğiz. O küçük tatlı zamlar hangi alanlara geldi? Bunun yanıtı da ana haberde olacak.”