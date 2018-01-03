VİDEO | CNN Türk zam yağmurunu böyle duyurdu: O küçük, tatlı zamlar...

CNN Türk’ün haber sunucusu Duygu Demirdağ, 2017’nin son günlerinde arka arkaya gelen zamları anlattığı haberini “Bakalım o küçük, tatlı zamlar hangi alanlara geldi?” sözleriyle anons etti.
Yeni yılla birlikte köprü ve otoyollara, harçlara, değerli kağıtlara, trafik cezalarına ve elektriğe zam gelmişti.
Demirdağ, 1 Ocak 2018 günkü yayında haber özetlerini aktarırken zam haberini şu sözlerle duyurdu: “Bir de tabii 1 Ocak’ın verdiği mutlulukla, rehavetle daha olgun karşılarız diye yeni yıl ve yeni zamlardan bahsedeceğiz. O küçük tatlı zamlar hangi alanlara geldi? Bunun yanıtı da ana haberde olacak.”