Ve Demirören, Doğan Medya'yı resmen devralıyor, saati açıklandı

Doğan Medya'nın satış işlemi bugün resmen noktalanıyor. İddiaya göre bugün saat 16.30 itibariyle Doğan Medya Grubu, resmen Demirören'lere geçecek.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören'lere satışında son dönemece girildi.

İki tarafın avukatları satış için öğle saatlerinde Doğan Medya binasına gelmişti. Avukatların çalışmasının ardından Yıldırım Demirören de binaya geldi.

Odatv'de yer alan habere göre, Yıldırım Demirören'in satışın karşılığı olan çeki Aydın Doğan'a vereceği ve imzaların ardından satışın gerçekleşeceği öğrenildi.

Bugün saat 16.30'da devir işlemleri atılan imzalarla sonlanacak. Doğan Medya Grubu, saat 16.30'dan itibaren resmen Demirören'in olacak.