UniCredit, Facebook'a karıştığı skandal sebebiyle reklam vermeyecek

İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, Cambridge Analytica skandalına adı karışan Facebook'a reklam vermeyi durdurduğunu açıkladı.

İtalya'nın en büyük bankası UniCredit'in CEO'su Jean-Piere Mustier, dün gazetecilerin "bankanız müşteri bilgilerini paylaşıyor mu" sorusunu yanıtlarken, Cambridge Analytica skandalı sebebiyle Facebook'a reklam vermeyi durdurduklarını açıkladı.

UniCredit'in müşteri bilgilerini asla paylaşmadığını vurgulayan Mustier, "UniCredit, son gelişmeler ve bunlar karşısındaki tavrı nedeniyle, Facebook'a reklam vermeyi tamamen durdurdu" diyerek "bankanın etiği çok önemsediğini" ifade etti.

CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALI

Cambridge Analytica skandalı olarak anılan gelişmeler, Facebook'un, 87 milyon kullanıcının kişisel bilgilerini rızaları dışında paylaştığını açığa çıkarmıştı.

Facebook bünyesinde çalışan yazılımcıların, Cambridge Analytica adlı veri analiz ve araştırma şirketine kullanıcıların kişisel bilgilerini sattığı, daha sonra ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın reklam kampanyasını yapması için bu şirketi tuttuğu açığa çıkmıştı.

Bunun açığa çıkmasıyla birlikte sosyal medya şirketi soruşturmaların hedefi olduğu gibi, ABD istihbarat yetkilileri tarafından "Rusya müdahalesine alet olmakla" suçlanmıştı.

