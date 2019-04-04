Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 165'inci sayısı, "Umutluyuz ama saf değiliz" manşetiyle yarın okurlara ulaşıyor.

Yerel seçim sonrası değerlendirmeleri manşetine taşıyan gazetede şu ifadelere yer verildi:

31 Mart seçimleri, daha fazla insanın “bu böyle gitmez” dediği bir zamanda yapıldı ama seçim sonuçlarının ülkeyi yeni bir rotaya soktuğunu söylemek, “değişim başlıyor” demek, bunu söyleyenler açıkça yalan söylemiyorsa ya saflık ya tembelliktir.

“Bu böyle gitmez” diyenlerin “işte şimdi oldu” havasına girmeleri yalnızca “bu düzen böyle gitsin” diyenlere kazandırır.

Zaman, ne umutsuzluk, ne de sahte umutlarla uyuşma zamanı. Zaman, değişim için emek verme, geleceğimizi karartan, yobazlığı ve zorbalığı besleyen düzene karşı örgütlenme zamanı.

Umutluyuz çünkü “bu böyle gider, sonsuza kadar...” denilen her şeyin teklediği görüldü.

Ama saf değiliz, görüyoruz: Siyaset sahnesine doluşan düzen adamlarının tek derdi düzenin ayar değişiklikleriyle yoluna devam etmesi.