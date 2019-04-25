Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 168'inci sayısı Boyun Eğme, "Umudu çoğaltmak için TKP ile 1 Mayıs'a" manşetiyle yarın okurlara ulaşıyor.

Bu hafta yaklaşan 1 Mayıs'ın anlamı ve önemini ele alan gazete, bu yıl 1 Mayıs'a Türkiye Komünist Partisi ile katılmanın etkisi ve siyasal anlamını okurlarıyla paylaşıyor.

Gazetenin 1 Mayıs'a çağrısında şu ifadeler yer alıyor:

Kelebek etkisi değil, komünist etkisi

2019 seçimlerinde kendini sadece hissettirdi. “Bu düzen değişmeli” diyenlerin toplumda hiçbir etkisi olmayan bir avuç marjinal olduğu yalanıyla artık kimseyi kandıramazlar. Bu etkiyi TKP’nin aldığı oy yaratmadı: TKP’nin oy versin vermesin, büyük kalabalıklar için meşru, takdir edilen, aleyhinde konuşulması zor bir parti olarak yeniden doğuşu yaşandı 31 Mart seçimlerinde.

Bunun nasıl bir umut yarattığı, emekçilere nasıl bir özgüven getirdiğini hepimiz biliyoruz, görüyoruz.

1 Mayıs’ta yapılacak en iyi şey belli: Patronların canını sıkacak, emekçilere umut verecek bir güç gösterisi!

Bunun için 1 Mayıs’a TKP ile...

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: