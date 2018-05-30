Uğur Dündar'ın programına Dikili İlçe Seçim Kurulu izin vermedi

Halk TV'de ekranlara gelen Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası’nın, 15 Haziran Cuma akşamı Atatürk Meydanı’nda yapacağı programa, Dikili İlçe Seçim Kurulu tarafından izin verilmedi.
İlçe Seçim Kurulu’nun aldığı bu karar karşısından sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur Dündar , “Yaşasın demokrasi, yaşasın hukuk devleti!!!” diyerek tepkisini dile getirdi.
Uğur Dündar Twitter hesabında yaptığı açıklamada “Dikili İlçe Seçim Kurulu, 15 Haziran Cuma akşamı Atatürk Meydanı’nda yapacağımız Halk Arenası’nı yasakladı!.. Yaşasın demokrasi, yaşasın hukuk devleti!!!” dedi.
Dündar'ın paylaşımı şöyle:
Dikili İlçe Seçim Kurulu, 15 Haziran Cuma akşamı Atatürk Meydanı'nda yapacağımız Halk Arenası'nı yasakladı!..
Yaşasın demokrasi, yaşasın hukuk devleti!!!
— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 29 Mayıs 2018