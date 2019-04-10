'Ufukta sandık yürüyüşü var'

Oy sayımının ardından CHP'ye geçen ancak sonrasındaki itirazlarla tartışmalı hale gelen İstanbul seçimleriyle ilgili belirsizlik sürerken Enver Aysever, gelişmeleri değerlendirdiği yazısında 'Ufukta kapsamlı bir 'sandık yürüyüşü' göründüğünü' yazdı.

Tartışmalı İstanbul seçimlerinin sonucuna dair belirsizlikler sürerken konuyla ilgili bir değerlendirme de Enver Aysever'den geldi. Aysever bugün Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Sandıkla gelmek, sandıkla gitmek" başlıklı yazısında, “ufukta kapsamlı bir sandık yürüyüşü” göründüğünü söyleyerek seçim adaletini arama iradesi gösterenlerin mücadeleyi sürdüreceğine işaret etti.

Seçimleri değerlendirdiği yazısında Aysever yaşananların tuhaflığına işaret ederek şunları yazdı:

YSK’nin gece yarısı açıklaması sosyal medyada herkesi pek keyiflendirdi, “İmamoğlu başkan” sloganları atıldı. Sevinci anlıyorum, yılların özlemi bu. Deneyimli yurttaş olarak ihtiyatlıyım yine de! YSK açıklamasını neden AKP’li kurul üyesi yapıyor? Büyükçekmece seçimleri hakkında neden karar erteleniyor? Erdoğan’ın sözlerine uyumlu tutumdur bu. Üstelik yandaş medyadan “Bu bir FETÖ darbesidir” çığlığını hafife almayın. Bir de yeni kavram çıktı ortaya “Olağanüstü itiraz” diye! Barış Terkoğlu’ndan ödünç alarak söyleyeyim: “Bu ülkede tüm hukuksuz işler hukukçulara yaptırılıyor”.

Yazısının son bölümünde de bundan sonrasına ilişkin kestirimlerini paylaşan Aysever, “sandık yürüyüşü” olarak tarif ettiği sürece ilişkin şunları kaydetti:

Taraflar biliyor “Ekrem İmamoğlu kazandı”.