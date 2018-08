Twitter'da Berat Albayrak rüzgarı: 'Bir şey anlamadıysanız sorun sizde değil'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Modeli"ni "tanıttığı" sunumun ardından sosyal medya platformu Twitter'da gündem oldu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Albayrak'ı, "Yeni Ekonomik Model" adı altında yaptığı sunumda kayda değer hiçbir şey anlatmamakla ve sorumsuzlukla suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın, sunum sırasındaki ciddiyetsiz tavrına ve Türkçe hatalarına işaret eden bazı kullanıcılar ise, dinleyici sıralarında oturan büyük sermaye gruplarının temsilcilerine "Böyle birini işe alır mıydınız?" sorusunu yöneltti.

Ünlü iktisatçı Dani Rodrik de, Twitter'dan Albayrak'ı eleştirerek, "Ben orta vadeli stratejilerin adamıyım. Ancak, döviz kurunun serbest düşüşte olduğu bir karmaşada, bir tek somut önlemin dahi açıklanmadığı Albayrak'ınki gibi bir konuşma yapmak, ne olduğuna ve ne yapmak gerektiğine ilişkin ciddi bir anlayış eksikliğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

I’m all for medium term strategy. But making a speech like Albayrak’s in the midst of a currency free fall without a single concrete measure shows utter lack of comprehension about what’s happening and what’s required.

— Dani Rodrik (@rodrikdani) August 10, 2018