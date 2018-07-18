Twitter üç ayda 58 milyon hesabı askıya aldı

Milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya uygulaması Twitter, 58 milyon hesabı askıya aldı. Sayılar, Twitter'ın sahte ve bot hesaplar, dezenformasyon ve diğer kötü niyetli kullanım girişimlerine karşı mücadelesini arttırdığını gösteriyor.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulaması Twitter, 2017'nin son çeyreğinde 58 milyon hesabı askıya aldı.

Şirket ekimde 15 milyon, kasımda 18 milyon, aralıkta da 25 milyon hesabı askıya aldı.

Sayılar, mikro blog uygulamasının sahte ve bot hesaplar, dezenformasyon ve diğer kötü niyetli kullanım girişimlerine karşı mücadelesini arttırdığını gösteriyor.

Şirket, nisan ayında son 30 günde uygulamayı en az 1 kez kullanan 336 milyon aktif kullanıcısı olduğunu açıklamıştı.

Twitter, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Rusya merkezli manipülasyon çabalarına platform sağladığı, bu konuda gereken önlemleri almadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.