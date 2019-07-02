Türkiye'nin sansür haritası açıklandı: İşte engellenen haber sayıları

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yayımlanan 'Engelli Web 2018 - Türkiye’den erişime engellenen web siteleri, haber ve sosyal medya içeriklerinin analiz raporu' yayımlandı. Rapora göre 2018 yılı içinde en çok haberi engellenen haber sitesi kategorisinde 204 haberle Sözcü gazetesi ilk sırada yer aldı. 97 haberi engellenen soL ise listede 7. sırada yer aldı.

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yayımlanan "Türkiye'den erişime engellen web siteleri, haber ve sosyal medya içeriklerinin analizi" başlıklı rapora imza atan Yaman Akdeniz ve Ozan Güven, çalışmayı "Engelli web" başlığıyla duyurdu.

2018 sonu itibarıyla Türkiye'den 245 bin 825 web sitesinin erişime engellendiğinin belirtildiği raporda, "Bu sitelerin 177.515 tanesi TİB ve sonrasında BTK Başkanı tarafından erişime engellenmiştir. 9227 alan adı ve web sitesine de sulh ceza hakimlikleri, savcılıklar ve mahkemeler tarafından erişim engellenmiştir" denildi.

ENGELLENEN VE SİLİNEN URL'LER

Rapora göre 2018 yılı içinde erişime engellenen 3.306 haber adresi (URL) tespit edildi. Bu haberler 159 farklı sulh ceza hakimliği tarafından verilen 618 farklı kararla erişime engellendi.

2018 yılı içinde “en çok haberi engellenen haber sitesi” kategorisinde 204 haberle Sözcü gazetesi ilk sırada yer aldı. 97 haberi engellenen soL ise listede 7. sırada yer aldı.

İşte 2018 tablosu: