Türkiye basın özgürlüğü endeksinde 157'nci sıraya geriledi

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle küresel basın özgürlüğü endeksi açıklandı. Türkiye basın özgürlüğü endeksinde iki sıra daha gerileyerek 180 ülke arasında 157'nci sıraya düştü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde açıklanan küresel basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke içerisinde 157'nci sırada yer aldı.

Kuruluşun raporunda Türkiye'de basın özgürlüğünün son 30 yılı aşkın dönemin en kötü seviyelerine gerilediği ifade edildi.

Raporda 2017'ye kıyasla en büyük gerilemeyi kaydeden ülkeler ise Avrupa'dan.

Malta bir yıl öncesine göre 18 sıra birden gerileyerek 65'inciliğe düştü. Kuruluşun raporunda "Gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın bombalı saldırıyla öldürülmesi, Maltalı gazetecilerin rutin olarak maruz kaldıkları yargı usulsüzlükleri ve tehditler üzerindeki sis perdesini araladı" deniyor. Caruana Galizia'nın yıllardır ölümle tehdit edildiği ifade edilen raporda, gazeteci aleyhinde açılmış toplam 47 davanın bulunduğunu da aktarıyor.

Slovakya ise bu yılki endekste 10 basamak gerileyerek 27'nci sırada yer aldı. Sınır Tanımayan Gazeteciler, ülkedeki organize suç şebekeleriyle ilgili haberler yapan 27 yaşındaki gazeteci Jan Kuciak'ın öldürülmesine dikkat çekiyor.

Çek Cumhuriyeti ve Sırbistan da sırasıyla 11 ve 10 basamak gerileyen Avrupa ülkeleri olarak dikkat çekiyor.