Türk Telekom açıkladı: Google, Fox TV, Twitter ve Facebook'a reklam yok

Türk Telekom, Twitter üzerinden başlatılan #ABDyeReklamVerme kampanyasına katıldığını açıkladı. Kampanya katılımcılarının sosyal medya platformlarına, Google'a ve Fox TV'ye reklam bütçesi ayırmayacağı belirtiliyor.

Türk Telekom, ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizinin ardından ve döviz kurunun rekor kırmasının ardından başlatılan "ABD'ye reklam verme" kampanyasına dahil olacağını açıkladı.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom CEO'su Paul Doany ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle reklam gelirleriyle ilgili bizim şirketlerimizin ödedikleri aynı vergileri ödemiyorlar. Müşterilerine hizmet sunmaya çalışırken bizim gibi BTK düzenlemelerine tabi değiller (biz gecikebiliyoruz, engellenebiliyoruz, ama onlara bu olmuyor)" dedi.

KAMPANYA NEYİ HEDEFLİYOR?

Twitter üzerinden başlatılan #ABDyeReklamVerme kampanyasıyla, "yerli" şirketlerin ABD firmalarına verilen reklamları kesmesi talep edilmişti.

#ABDyereklamverme etiketiyle yapılan paylaşımlarda FOX TV ve ABD'li firmalar Google, Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram'a ayrılan reklam bütçelerinin kaldırılması isteniyor.

