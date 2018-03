TSK ve AA, ÖSO kontrolündeki Azez'de sokağa çıkanları Tel Rıfat'ta diye servis etti

Afrin operasyonunun 58. günü olan 18 Mart'ta kent merkezini ele geçiren TSK ve ÖSO grupları, Tel Rıfat'a yöneldi.

Bununla birlikte TSK ve havuz medyası, Tel Rıfat halkının kendilerine çağrı yaptığını öne sürüyor.

Konuya ilişkin hem TSK’nin resmi Twitter hesabından hem de cihatçılara yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

TSK, “Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü” notuyla görüntüler paylaşırken, kısa süre sonra AA da aynı görüntüleri “Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri” başlıklı haberle servis etti.

Ancak cihatçılara yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, söz konusu görüntülerin Tel Rıfat’ta değil, ÖSO kontrolündeki Azez’de çekildiğini belirtti.

Dozens of civilians and armed groups fighters from Tal Rifaat city protested yesterday near Bab al-Salame border crossing demanding to open a new military campaign to retake their city which was captured by SDF groups more than 2 years ago

#OliveBranch #TalRifaat #FSA #PYD #YPG pic.twitter.com/AVUs9pxjVh

— Northern Syria Observer (@NSO_SY) 23 Mart 2018