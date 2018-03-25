TSK ve AA, ÖSO kontrolündeki Azez'de sokağa çıkanları Tel Rıfat'ta diye servis etti

Afrin’den sonra Tel Rıfat’a yönelen TSK, ÖSO kontrolündeki Azez'de gerçekleşen gösterinin görüntülerini Tel Rıfat’ta diye duyurdu. Anadolu Ajansı da aynı görüntüleri, “Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri” başlığıyla servis etti.

Afrin operasyonunun 58. günü olan 18 Mart'ta kent merkezini ele geçiren TSK ve ÖSO grupları, Tel Rıfat'a yöneldi.

Bununla birlikte TSK ve havuz medyası, Tel Rıfat halkının kendilerine çağrı yaptığını öne sürüyor.

Konuya ilişkin hem TSK’nin resmi Twitter hesabından hem de cihatçılara yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Tel Rıfat halkının terör örgütlerinden kurtulmak için sokaklarda yaptığı gösterilerden görüntüler. pic.twitter.com/gFmqKtD942 — TSK (@TSKGnkur) 24 Mart 2018

TSK, “Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü” notuyla görüntüler paylaşırken, kısa süre sonra AA da aynı görüntüleri “Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri” başlıklı haberle servis etti.

Ancak cihatçılara yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, söz konusu görüntülerin Tel Rıfat’ta değil, ÖSO kontrolündeki Azez’de çekildiğini belirtti.

Dozens of civilians and armed groups fighters from Tal Rifaat city protested yesterday near Bab al-Salame border crossing demanding to open a new military campaign to retake their city which was captured by SDF groups more than 2 years ago

#OliveBranch #TalRifaat #FSA #PYD #YPG pic.twitter.com/AVUs9pxjVh — Northern Syria Observer (@NSO_SY) 23 Mart 2018

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nın karşısında yer alan Bab el-Selame Sınır Kapısı yakınlarındaki Sicco köyünde düzenlenen gösterilere katılanların Tel Rıfat’tan olup olmadıkları tam olarak bilinmiyor.

Söz konusu görüntülerde, gösterilere katılan kişilerin tekbir getirerek “Halk, Tel Rıfat’ın özgürleştirilmesini istiyor” sloganları attıkları anlaşılıyor.